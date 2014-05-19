Срочно требуется контент-менеджер

В дружную команду срочно требуется ответственный контент-менеджер для сайтов разных тематик. Сайты в большинстве своем работают на WordPress. Перед началом сотрудничества дается подробная инструкция по работе.

Внимание: интересует ТОЛЬКО долговременное сотрудничество на постоянной основе! Объемы значительные (>1000000зн.), что подразумевает полную занятость.

Требования:

*Личные качества: внимательность; ответственность; пунктуальность; усидчивость; порядочность; чувство стиля; тактичность.

*Строгое соблюдение заранее согласованных сроков и графиков наполнения сайтов предоставляемым контентом.

*Умение выбирать качественные тематические фотографии и видео.

*Знание основ форматирования HTML и BBCODE.

*Знание Photoshop для минимальной обработки изображений.

Условия:

*Присутствие онлайн не менее 7 часов (в будние дни).

*Готовность вносить необходимые правки по требованию.

*Готовность включиться в работу максимально оперативно.

*Готовность работать в выходные дни (по сокращенному графику).

*Желание и умение работать в команде.

Периодичность и способ оплаты:

*Оплата: 2000р + 10р/1к (после 3х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты 1к).

*Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 16 числа каждого месяца.

*Оплата исключительно в WebMoney.