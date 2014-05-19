Срочно требуется контент-менеджер

Требуется на постоянной основе контент менеджер в интернет магазин БТиЭ для заполнения карточек товаров. По составленной карте-алгоритму описания товара необходимо сделать: Скопировать из подготовленных источников текст о товаре в поле описание, привезти в необходимый формат (легкий интерфейс ...
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В дружную команду срочно требуется ответственный контент-менеджер для сайтов разных тематик. Сайты в большинстве своем работают на WordPress. Перед началом сотрудничества дается подробная инструкция по работе.
Внимание: интересует ТОЛЬКО долговременное сотрудничество на постоянной основе! Объемы значительные (>1000000зн.), что подразумевает полную занятость.
Требования:
*Личные качества: внимательность; ответственность; пунктуальность; усидчивость; порядочность; чувство стиля; тактичность.
*Строгое соблюдение заранее согласованных сроков и графиков наполнения сайтов предоставляемым контентом.
*Умение выбирать качественные тематические фотографии и видео.
*Знание основ форматирования HTML и BBCODE.
*Знание Photoshop для минимальной обработки изображений.
Условия:
*Присутствие онлайн не менее 7 часов (в будние дни).
*Готовность вносить необходимые правки по требованию.
*Готовность включиться в работу максимально оперативно.
*Готовность работать в выходные дни (по сокращенному графику).
*Желание и умение работать в команде.
Периодичность и способ оплаты:
*Оплата: 2000р + 10р/1к (после 3х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты 1к).
*Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 16 числа каждого месяца.
*Оплата исключительно в WebMoney.
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