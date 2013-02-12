Тексты для сайта

Требуются люди (2-3 человека) для переноса новостных статей на английском из PDF архива на новый сайт (CMS Drupal) с небольшой редактурой: изображения переноситься не будут, поэтому из текста нужно убрать фразы типа "см. рисунок 1". Количество ...
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