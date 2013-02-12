Тексты для сайта

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Тексты для сайта
11 лет назад
tstn
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$125
4 дня
Как всегда быстро, качественно и за приемлемые деньги. Следующий проект буду реализовывать так же с помощью Сергея. Спасибо.
Отличный заказчик, своевременная оплата. Удачи и процветания!)
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