Зробити сторінку з оплатою на сайті ( Сайт на Tilda)

$25
Наполнение сайтовОткрыт2 заявки32 просмотра
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Доброго дня!

Потрібно на сайт добавити сторінку з інформацією про марафон, і на сторінці має бути оплата

Tilda
месяц назад
Галина
Украина
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Павел
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