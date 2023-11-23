Зробити сторінку з оплатою на сайті ( Сайт на Tilda)

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...
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Доброго дня!
Потрібно на сайт добавити сторінку з інформацією про марафон, і на сторінці має бути оплата
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