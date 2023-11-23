Розбиття Javascript кода на модулі

$8
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Є проект на 300 строк коду.
Потрібно розбити його на js-модулі.
Код скину в особисті повідомленя.

Javascript
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Микита
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