Нужно убрать на фото часть картинки незаметно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок441 просмотр

Надо сделать цельное стекло!

Убрать форточку выделенную красным квадратом

нао сделать чтобы не отличить было

срочно до утра

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров