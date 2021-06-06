Обработка фотографий

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Завершен1 заявка146 просмотров

Здравствуйте! Я бы хотела заказать обработку фотографий.

Нужно:

- Устранить лишние блики и вспышки на фотографиях

- Цветокоррекция

- Небольшая пластика носа и удаление изъянов

- Ретушь

- Блеск в глазах

- Сгладить или заменить пол

4 года назад
guest_15733726309772
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bez_mandata
Филипп 
32 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад
$47
7 дней
Escrow
Всё прекрасно! Обязательно обращусь ещё!
Благодарю за очередной интересный заказ.) Все замечательно!

Заявки фрилансеров

bez_mandata
Филипп 
32 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад