Обробка фото для бізнес профілю

Обработка фотографийОткрыт13 заявок77 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня. Є фото хорошої якості, але нажаль не RAW формату, а звичайний JPG. Потрібно замінити фон на кілька варіантів чогось більш-однотонного. Обличчя і загалом передній план зробити не таким темним, бо на маленьких аватарах читається погано.

Обираю по портфоліо.

Приклади по світлокорекції та фону:
https://i.pinimg.com/564x/f3/78/4a/f3784adc704a1bc9bcb2e494cd39caee.jpg
https://www.neilsonreeves.co.uk/wp-content/uploads/Corporate-Headshot-grey-background.jpg
https://creationstudio.ch/site/assets/files/1616/creation_studio_zurich_zug_linkedin_business_portrait_2.jpg

месяц назад
Тимур
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
27 отзывов
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Ксения
16 лет
15 дней в сервисе
Была
7 часов назад
13 дней назад
Марина
35 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
3 отзыва
21 день назад
Дарья
32 года
22 дня в сервисе
Была
10 дней назад
22 дня назад
Виктор
42 года
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
месяц назад
Владимир
43 года
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
месяц назад
Александр
49 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
80 отзывов
месяц назад
Лучший дизайнер фото ноября
ТОП-5
Обработка фотографий
Ксенія
25 лет
месяц в сервисе
Была
4 дня назад
месяц назад
Александр
54 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
85 отзывов
месяц назад
Лучший дизайнер фото ноября
#1
Обработка фотографий
Андріана
18 лет
месяц в сервисе
Была
21 день назад
месяц назад
Олександр
23 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Тина
23 года
4 года в сервисе
Была
4 часа назад
месяц назад
Анастасия
26 лет
год в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад
Владислав
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад