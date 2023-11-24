Обробка фото для бізнес профілю

Доброго дня. Є фото хорошої якості, але нажаль не RAW формату, а звичайний JPG. Потрібно замінити фон на кілька варіантів чогось більш-однотонного. Обличчя і загалом передній план зробити не таким темним, бо на маленьких аватарах читається погано.



Обираю по портфоліо.

Приклади по світлокорекції та фону:

https://i.pinimg.com/564x/f3/78/4a/f3784adc704a1bc9bcb2e494cd39caee.jpg

https://www.neilsonreeves.co.uk/wp-content/uploads/Corporate-Headshot-grey-background.jpg

https://creationstudio.ch/site/assets/files/1616/creation_studio_zurich_zug_linkedin_business_portrait_2.jpg