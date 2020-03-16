Серия рисованных картинок для слайдера внутри сайта

Обработка фотографийЗавершен2 заявки266 просмотров
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Необходимо создать 6 симпатичных и кликабельных картинок вформате JPG и размером1680*945. для сайта sklad.promo которыебудут визуализировать 6 следующих преимуществ:

1. Низкие цены на услуги хранения.

2. Помощь с доставкой вещей на склад.

3. Аренда без посредников и депозита

4. Обслуживаем все районы Москвы.

5. Скидки при длительном хранении.

6. Складские боксы любого размера.

 

Картинки не должны вызывать двоякого толкования, чтоб даже самыйтяжелый пользователь понял, что на ней изображено и что эта картинка

символизирует. Картинки должны быть в корпоративном, рисованном стиле сайта sklad.promo ,НО ядопускаю отступления. Вы художник, вам виднее.

4 года назад
intpereezd
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
WOWDesignStudio
Денис 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад
$1
1 день
В очередной раз Денис справился со своей работой на отлично! Всем рекомендую Дениса как отличного дизайнера и просто хорошего и приятного человека!
Все супер, замечательный заказчик! Работаем уже не первый раз, все четко и понятно! Своевременная оплата. Вежливое и легкое общение! Лучший заказчик!