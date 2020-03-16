Серия рисованных картинок для слайдера внутри сайта

Необходимо создать 6 симпатичных и кликабельных картинок вформате JPG и размером1680*945. для сайта sklad.promo которыебудут визуализировать 6 следующих преимуществ:

1. Низкие цены на услуги хранения.

2. Помощь с доставкой вещей на склад.

3. Аренда без посредников и депозита

4. Обслуживаем все районы Москвы.

5. Скидки при длительном хранении.

6. Складские боксы любого размера.

Картинки не должны вызывать двоякого толкования, чтоб даже самыйтяжелый пользователь понял, что на ней изображено и что эта картинка

символизирует. Картинки должны быть в корпоративном, рисованном стиле сайта sklad.promo ,НО ядопускаю отступления. Вы художник, вам виднее.