Завдання полягає у дубляжі анімаційного продукту тривалістю 1,5-3 хвилини. Необхідно вигадати сюжет, записати голос з використанням програм InShot або Voice Changer, змінити його відповідно до персонажів та підставити в відео. Проявляйте креативність та гумор у виборі теми для переозвучування.
Озвучка нейросетью
Нужно озвучить текст при помощи нейросети, пример голоса я дам, можно будет выполнить клонирование. Нужно выполнить быстро!
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