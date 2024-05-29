Озвучка нейросетью

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Открыт5 заявок56 просмотров

Нужно озвучить текст при помощи нейросети, пример голоса я дам, можно будет выполнить клонирование. Нужно выполнить быстро!

НейросетиОзвучка текстов
19 часов назад
Евгений
19 часов в сервисе
Был
14 часов назад

Выбранный исполнитель

Yaroslav_Novichk
14 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
19 часов назад
$30
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

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Владислав
 
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18 часов назад
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18 лет
19 часов в сервисе
Был
16 часов назад
19 часов назад
Yaroslav_Novichk
14 лет
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Был
3 часа назад
19 часов назад
Вадим
 
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Был
час назад
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