Перевод с Русского на Узбекский, небольшой текст.

$15
ПереводыОткрыт10 заявок286 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходим перевести текст с Русского на Узбеский. Текст небольшой.

15 дней назад
Алиса
Россия
15 дней в сервисе
Была
14 дней назад
Заявки фрилансеров
Дарья
18 лет
17 дней в сервисе
Была
14 дней назад
14 дней назад
Маргарита
20 лет
2 месяца в сервисе
Была
5 дней назад
15 дней назад
Влад
26 лет
17 дней в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
15 дней назад
Микита
21 год
15 дней в сервисе
Был
14 дней назад
15 дней назад
Наталья
36 лет
3 года в сервисе
Была
15 часов назад
3 отзыва
15 дней назад
Вадим
24 года
15 дней в сервисе
Был
11 дней назад
15 дней назад
Даниэль
20 лет
3 месяца в сервисе
онлайн
4 отзыва
15 дней назад
Анатолий
49 лет
16 дней в сервисе
Был
14 часов назад
15 дней назад
Александр
26 лет
месяц в сервисе
Был
8 дней назад
1 отзыв
15 дней назад
Антон
38 лет
месяц в сервисе
Был
4 дня назад
15 дней назад