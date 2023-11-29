Перевод с Русского на Узбекский, небольшой текст.

Необходимо сделать качественный перевод нескольких текстов с русского на английской
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходим перевести текст с Русского на Узбеский. Текст небольшой.
- Похожие заказы
- Переводы48 заявокОткрыт15 дней назад
Нам потрібні хороші перекладачі для перекладу наших файлів і книг з англійської на українську.Переводы40 заявокОткрыт16 дней назад
Потрібен послідовний переклад на турецьку мову для супроводу делегації з Туреччини у складі кількох осіб, яка протягом трьох тижнів відвідуватиме сільськогосподарські підприємства по Україні.Переводы5 заявокОткрыт16 дней назад
- $1000
У нас є кілька навчальних книг, які ми хотіли б перекласти з англійської на українську, тому ми шукаємо хороших перекладачів, які могли б виконати цю роботу.Переводы31 заявкаОткрыт18 дней назад
- $400
Переклад тексту з англійської на українську 220 стор.Переводы20 заявокЗакрыт23 дня назад
- $200
Вітаю, потрібно вручну перекласти 18 речень з турецької на російську у двох варіантах, дотримуючись певних правил при перекладі, які я надам. Бажано виконати сьогодні.Переводы4 заявкиЗакрыт24 дня назад
Есть оригинал текста на русском языке. Есть перевод на португальский (бразильский), сделанный через ChatGPT. От вас нужно одно из двух: 1) перевести текст с русского на бразильский, чтобы он был хорошо написан ...Переводы26 заявокОткрытмесяц назад
Переклад тексту з англійської на українську або навпаки . Будь-яка тематика )Переводы6 заявокЗакрытмесяц назад
Нам нужны опытные переводчики, которые переведут наш проект с английского на русский. Переводчики должны быть квалифицированы. Знание документации, маркетинга и информационных технологий является дополнительным преимуществомПереводы47 заявокОткрытмесяц назад
- $2
зробити переклад транспортних документів з англ. і китайської на укр мову. всього є 2 документа оплата 100грн за роботуПереводы38 заявокЗакрытмесяц назад