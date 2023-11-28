Налаштування цілей у Гугл Реклама

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка6 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Маю односторінковий сайт трьома мовами із можливістю відправки заявок, звортнього дзвінка і таке ін. astro.in.ua

Необхідно створити цілі для рекламних компаній у Гугл (кожна дія - відправка заявки\натискання на інші кнопки...).

25 дней назад
AlekseyKotenko
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
StarikovSEO-PPC
Артем 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
25 дней назад
$15
1 день
RUB
Артем отличный исполнитель, сделал все быстро, все время на связи, дал четкие инструукции, рекомендации. Спасибо! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрое реагирование на необходимые правки. Как итог - быстрое выполнение задания!