Налаштування цілей у Гугл Реклама

Здравствуйте. Есть сайт https://meda.by Требуется продвижение по трафику или позициям в Google
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Доброго дня!
Маю односторінковий сайт трьома мовами із можливістю відправки заявок, звортнього дзвінка і таке ін. astro.in.ua
Необхідно створити цілі для рекламних компаній у Гугл (кожна дія - відправка заявки\натискання на інші кнопки...).
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