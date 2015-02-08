Подобрать семантическое ядро для сайта, разбить семантику постранично. Подготовить ТЗ копирайтеру (кол-во знаков, кол-во ключевиков).
Написать статьи и разместить на сайт. Пластиковые окна.
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Необходимо написать сео статьи на тему пластиковые окна, ворота, витражи. Статья должна быть познавательная, с описанием товара и картинками от 1500 до 2000 символов без пробелов. В статью вставить несколько ключевиков, но чтоб читалось нормально.
Статьи на тему:
Пластиковые Окна Двери
Ворота гаражные
Рольставни
Фасадные системы
Жалюзи
Зимние сады веранды
Аксессуары и комплектующие
------------------Ключевики-------Можно применять не все, а выборочно.
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38. Зимние сады, веранды, беседки
39. Раздвижные двери, окна, порталы
40. Остекление летних беседок, веранд, кухонь
41. Заменить стеклопакеты, стекло
42. Автоматические двери
43. Маятниковые двери
44. Распашные двери, окна
45. Ролеты и рольставни
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47. Жалюзи вертикальные, горизонтальные
48. Москитные сетки
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