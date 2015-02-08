Написать статьи и разместить на сайт. Пластиковые окна.

Необходимо написать сео статьи на тему пластиковые окна, ворота, витражи. Статья должна быть познавательная, с описанием товара и картинками от 1500 до 2000 символов без пробелов. В статью вставить несколько ключевиков, но чтоб читалось нормально.

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Пластиковые Окна Двери

Ворота гаражные

Рольставни

Фасадные системы

Жалюзи

Зимние сады веранды

Аксессуары и комплектующие

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