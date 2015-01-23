Продвижение проекта

Требуется продвижение сайта fordealers.pro Сайт представляет из себя информационный каталог деловых предложений и ориентирован на 2 целевые аудитории. Те кто размещают предложения и те кто их просматривают и выбирают. Цель продвижения привлечь целевую аудиторию и ...
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Здравствуйте!
Наша компания занимается изготовлением пластиковых карт, на данный момент мы работаем в России, хотим занять сегмент в Казахстане.
Наш сайт в России: www.a1card.ru
Требования к кандидатам:
* Опыт работы в продвижении и раскрутки сайтов
* Умение работать с системами аналитики
Социальные сети и контекстную рекламу не предлагать.
Посредники не интересуют.
Хотим найти специалиста на длительный срок работы.
Наличие успешных проектов приветствуется.
Интересуют цены и сроки.
В ПМ не писать.
Мы готовы выделять бюджет на ссылки и тексты, если вы обоснуете их необходимость.
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