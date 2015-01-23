Продвижение проекта

$600
Поисковые системы (SEO)Закрыт30 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Здравствуйте!

Наша компания занимается изготовлением пластиковых карт, на данный момент мы работаем в России, хотим занять сегмент в Казахстане.

Наш сайт в России: www.a1card.ru

Требования к кандидатам:

* Опыт работы в продвижении и раскрутки сайтов

* Умение работать с системами аналитики

Социальные сети и контекстную рекламу не предлагать.

Посредники не интересуют.

Хотим найти специалиста на длительный срок работы.

Наличие успешных проектов приветствуется.

Интересуют цены и сроки.

В ПМ не писать.

Мы готовы выделять бюджет на ссылки и тексты, если вы обоснуете их необходимость.

9 лет назад
Evgenii-Shestako
Евгений 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
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