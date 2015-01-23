Продвижение сайта сервисного центра (Воронеж и Вор.область)

Добрый день!

нужно продвинуть сайт www.it36rus.ru по Воронежской области.

По нескольким позициям уже в ТОП-3

желательно — укажите несколько самых основных мер, которые вы собираетесь предпринять для этого.

желательно — укажите срок, когда появятся первые результаты

желательно — список ключей чтобы мы его утвердили, так вам будет проще бюджет оценить, и я пойму масштаб действий.

пишите цену