Разработать семантическое ядро

Добрый день! нужно продвинуть сайт www.it36rus.ru по Воронежской области. По нескольким позициям уже в ТОП-3 желательно — укажите несколько самых основных мер, которые вы собираетесь предпринять для этого. желательно — укажите срок, когда появятся первые результаты желательно — список ключей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подобрать семантическое ядро для сайта,
разбить семантику постранично.
Подготовить ТЗ копирайтеру (кол-во знаков, кол-во ключевиков).
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