Написати відгук на російській мові

$1
Поисковые системы (SEO)Завершен49 заявок195 просмотров
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Необхідно написати невеликий відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Zina123
52 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Была
8 часов назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
добре виконана робота
Дякую виплату получила швидко
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