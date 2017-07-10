Добрый день, Есть два сайта, один на DLE (www.theg oodl ife.ru - без пробелов), другой на Joomla (www.30se cmi lk.com - без пробелов). Посещаемость на обоих маленькая, на DLE - 100-200 хостов в день, на Joomla ...
Настройка целей Я.Метрика и Google Analitycs (CMS OpenCart)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вставить код счётчика Я.Метрика на все страницы сайта!
Также необходимо создать цели:
1. Добавление товара в корзину
2. Составную цель: Добавление в корзину - Оформление заказа
3. Цель на успешную отправку формы на обратный звонок
4. Цель на регистрацию
5. Цель на успешную отправку формы в разделе "Контакты"
6. Цель на успешную отправку отзыва
7. Отдельные цели на переход в соц.сети: Facebook, Twitter, VK , Instagram
Также требуется вставить код Google Analitycs на все страницы сайта и создать точно такие же цели!
- Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо написать качественные SEO тексты для главной страницы сайта (составить корректный title, description) и для основных категорий сайта. Работа не разовая, а будет постоянно появляться, после разбивки и создания новых посадочных страниц. Если есть опыт ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно 10 статей на тему seo-анализа сайта. Ключи имеютсяПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеются документы со статьями на английском языке, которые выпускаются ежедневно и кладутся в облако в папки по датам - Задача: Например: В папке 1 июля 1 документ с текстом и 2 фотки Нужно: Создать в этой папке документ, в котором написать ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт oblaka.de. Просим откликаться только тех, кто может гарантировать минимальное количество кликов по ссылке "Заполнение анкеты". Предоплата исключается.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем веб мастера сайта а так же seo продвижение В техническую поддержку входит контроль работоспособности сайта а так же его функционала. Решение вопросов с хостингом если не работает сайт или сайт упал или еще какие либо ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить полностью Adwords (прописать ключевые слова и обьявления), а так же seo продвижение + ведение контекстной рекламы.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Мне необходимо написать тайтл + дескрипшен к имеющимся статьям. http://www.proff-grup.ru/elektrika/novosti-i-stati-el.html http://www.proff-grup.ru/santehnika/novosti-i-stati-san.html Вот две ссылки на статьи.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо расширить семантику в приоритете коммерческих страниц, а именно услуг. Сайт http://liderpereezdov.ru/ Сбор семантического ядра (не информационные запросы), тз по текстам копирайтеру, верстальщик и программист есть, нужна только грамотная сеошная работа.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек для проведения работ по определенному списку. UPD для всех кто не смог открыть список: https://yadi.sk/d/EzxWX3BJ3Ku4HnПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад