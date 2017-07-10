Настройка целей Я.Метрика и Google Analitycs (CMS OpenCart)

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется вставить код счётчика Я.Метрика на все страницы сайта!

Также необходимо создать цели:

1. Добавление товара в корзину

2. Составную цель: Добавление в корзину - Оформление заказа

3. Цель на успешную отправку формы на обратный звонок

4. Цель на регистрацию

5. Цель на успешную отправку формы в разделе "Контакты"

6. Цель на успешную отправку отзыва

7. Отдельные цели на переход в соц.сети: Facebook, Twitter, VK , Instagram

Также требуется вставить код Google Analitycs на все страницы сайта и создать точно такие же цели!

OpenCart
6 лет назад
shelder
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад