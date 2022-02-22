Оптимизировать сайт — on-site, поправить ошибки

Для сайта на поддомене (потом будет перенос) выполнить ряд заданий по SEO, а именно. Внедрить: [list][*]на главную страницу и в отзывы о сайте микроразметку с рейтингом и звездами. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fc2n.me%2F4eZK07c.png]https://c2n.me/4eZK07c.png[/url][*]How-to [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fc2n.me%2F4eZK9gY.png]https://c2n.me/4eZK9gY.png[/url] и FAQ (для вопросов и ...