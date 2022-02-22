Оптимизировать сайт — on-site, поправить ошибки

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок788 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Нужно поправить ошибки на сайте, которые выдает ahrefs.

Русский, английский и немецкий (не важен) языки.

Общая сводка с ошибками во вложении. Идеально, если у вас есть акк ahrefs для трекинга.

Жду ваши предложения.

2 года назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Создание презентации проекта на АНГЛИЙСКОМ. Рассылка потенц.инвесторам

    $7000

    Есть вся информация для создания сайта презентации на английском языке.  Необходимо создать сайт-лендинг с вёрсткой фирменного электронного письма, с электронной почтой. За эту работу оплата 10,000 руб.  Далее - необходимо собрать список потенциальных инвесторов, зарегистрировать проект на ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO работы: микроразметка

    Для сайта на поддомене (потом будет перенос) выполнить ряд заданий по SEO, а именно. Внедрить: [list][*]на главную страницу и в отзывы о сайте микроразметку с рейтингом и звездами. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fc2n.me%2F4eZK07c.png]https://c2n.me/4eZK07c.png[/url][*]How-to [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fc2n.me%2F4eZK9gY.png]https://c2n.me/4eZK9gY.png[/url] и FAQ (для вопросов и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать внутреннюю перелинковку сайта

    Есть сайт интернет магазина. Для него нужно сделать грамотную перелинковку. Есть список важных страниц на которые нужно лить вес. Работа заключается в создании плана перелинковки. Адрес сайта и список отправлю в ответном сообщении.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Твиты ссылок

    Задача: Есть около 600 ссылок, сайт vectormap.net - векторные карты. Нужно примерно со 100 аккаунтов - твиты этих ссылок. с одинаковыми хэштэгами #CityVectorMaps, #VectorDesign, #PDFmaps Т.е. получается примерно по 6 твитов с каждого акка. Отчет: Нужны ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощник seo специалиста на проект

    [u]Задача продвинуть в Яндексе. (SEO продвижение)[/u] Интернет магазин [b]Даю четкие ТЗ, что и как делать + обучаю где не понятно[/b] [i]От вас требуется:[/i] [list][*]Корректировка страницы сайта под нужные ключевые слова (проверяете через сервис, доступ даю)[*]Вписывание дополнительных ключевых слов по ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Семантическое ядро и контент план для youtube канала

    Здравствуйте Нужно скласть семантическое ядро и контент план для youtube канала. Тема: списннинговая рыбалка ( ловля щуки/судака/окуня/голавля/жерега/сома/форели ) Язык канала: украинский Желательно от 100 потенциальных видео со списками запросов на каждый. Цены ставьте за работу сразу, а не ставку за ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад