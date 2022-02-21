Для сайта на поддомене (потом будет перенос) выполнить ряд заданий по SEO, а именно. Внедрить: [list][*]на главную страницу и в отзывы о сайте микроразметку с рейтингом и звездами. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fc2n.me%2F4eZK07c.png]https://c2n.me/4eZK07c.png[/url][*]How-to [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fc2n.me%2F4eZK9gY.png]https://c2n.me/4eZK9gY.png[/url] и FAQ (для вопросов и ...
Создание презентации проекта на АНГЛИЙСКОМ. Рассылка потенц.инвесторам
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Есть вся информация для создания сайта презентации на английском языке. Необходимо создать сайт-лендинг с вёрсткой фирменного электронного письма, с электронной почтой. За эту работу оплата 10,000 руб. Далее - необходимо собрать список потенциальных инвесторов, зарегистрировать проект на целевых площадках стартапов, инвесторов. Знание английского ОБЯЗАТЕЛЬНО! Работа удалённая в вашем режиме времени. Бюджет проекта составляет от $700 до $900 тыс. За второй этап оплачивается 1%.
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