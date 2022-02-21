Создание презентации проекта на АНГЛИЙСКОМ. Рассылка потенц.инвесторам

Есть вся информация для создания сайта презентации на английском языке. Необходимо создать сайт-лендинг с вёрсткой фирменного электронного письма, с электронной почтой. За эту работу оплата 10,000 руб. Далее - необходимо собрать список потенциальных инвесторов, зарегистрировать проект на целевых площадках стартапов, инвесторов. Знание английского ОБЯЗАТЕЛЬНО! Работа удалённая в вашем режиме времени. Бюджет проекта составляет от $700 до $900 тыс. За второй этап оплачивается 1%.