Продвижение нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка158 просмотров

Добрый день !  Нужно сделать настройки и продвижение нового сайта https://magazinplitki.by/ работаем в Минске. Сайт работает на MODX. Сколько это стоит? 

Спасибо! 

Вячеслав

MODX
5 лет назад
keramotile
Вячеслав 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Андрей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
31 отзыв
5 лет назад