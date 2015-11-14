Сео оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте ищу человека который поможет найти проблемы на сайте и помочь с проблемами выдачи. Сайт ориентирован на продажу игровой валюты в ММОРПГ непосредственно продвигаемых страниц не много, сайт на джумле.

8 лет назад
Vitr
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • СЕО продвижение сайтов

    Хотим предложить работу по продвижению сайта компании.  Компания имеет несколько сайтов с разными регионами продвижения. Готовы выслать список ключевых запросов и страниц сайта, где этот запрос употреблен. Вы сможете ознакомиться с информацией и определить наличие релевантных страниц, ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO аудит сайта + рекомендации по продвижению

    Приветствую.  Интересует SEO аудит сайта + рекомендации по продвижению (в виде отчета).  + Составление семантического ядра (100 ключевиков) Перед началом сотрудничества, попрошу вас выслать мне любой пример ваших работ.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта

    Тема сайта обучение наращиванию ресниц. 1) Нужно 10 статей на эту тему с ключами по 3500 зн. со знанием тошнота, вода, уникальность и тд. 2) Размножение статей. 3) Список  белых площадок для разброса статей.  4) Разброс статей.Ребята, указывайте цену ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить семантическое ядро

    [url=https://www.fl.ru/projects/2550162/sostavit-semanticheskoe-yadro-turizm.html]Составить семантическое ядро (туризм)[/url] Нужно составить максимально полное СЯ для сайта соответствующее тематике сайта – "Туры по всем туроператорам, Онлайн туры, Отдых за границей, Заказ туров, Поиск туров, Горящие путёвки и т.д.". ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется помощник SEO-специалисту

    Добрый день нужен помощник по продвижению сайтов. Требования: Знание SEO. Обязанности: Делать аудиты. составление семантики. Проводить внутреннюю оптимизацию сайтов. Делать мелкие поручения. Вести в среднем 6-8 сайтов. Главное выполнять работу в срок Рабочие время: С пн-пят. С 9 до 16 чтобы была возможность связаться по скайпу. Оплата: Первый ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад