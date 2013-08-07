SEO оптимизация сайта, аудит.

Добрый день! Нужен специалист по оптимизации сайта. Возникла ошибка при переходе на новую версию php. И переодически выскакивает ошибка 503 waffen-joray.ch
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Александр Добрый День.
Нужно провести аудит сайта.
Нужно Ваше мнение.
1. Составление семантического ядра (списка ключевых слов потематике сайта).2. Анализ сайта на ошибки и их исправление и оптимизация подключевые фразы.
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