Составить список анкоров для сайта

Влад отлично справился с заданием. Публикую отзыв непосредственного заказчика, с кем мы взаимодействовали и работали. Стиль и написание отзыва полностью сохранены. Ну по крайней мере по 5-летнему опыту взаимодействия с людьми (конторами) по различного рода вопросам я бы оценил работу на 9 баллов из 10, 1 балл снимаю за отсрочку на 2-3 дня, но в таких рамках это ни о чем и работой крайне доволен в наше время и в такой тематике - это реально редкость что по исполнению, что по общению. Не зря переплатил цену выше рыночной (рыночная все-таки средняя поменьше). Так что спасибо, все было здорово, буду обращаться еще, когда будет необходимость!