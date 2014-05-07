Составить список анкоров для сайта

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$400
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка105 просмотров
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10 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$400
14 дней
Влад отлично справился с заданием. Публикую отзыв непосредственного заказчика, с кем мы взаимодействовали и работали. Стиль и написание отзыва полностью сохранены. Ну по крайней мере по 5-летнему опыту взаимодействия с людьми (конторами) по различного рода вопросам я бы оценил работу на 9 баллов из 10, 1 балл снимаю за отсрочку на 2-3 дня, но в таких рамках это ни о чем и работой крайне доволен в наше время и в такой тематике - это реально редкость что по исполнению, что по общению. Не зря переплатил цену выше рыночной (рыночная все-таки средняя поменьше). Так что спасибо, все было здорово, буду обращаться еще, когда будет необходимость!
Было поручено достаточно трудоемкое задание, но с хорошей оплатой. Деньги переведены в точно оговоренный срок. Отдельно хочу отметить четкое ТЗ и быструю проверку. Сотрудничеством остался доволен, как и всегда при работе с Александром.
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