Збільшити кількість відвідувачів на сайті

Написать и опубликовать отзыв на картах. Отзыв должен пройти модерацию. 5 звезд. медицинская тематика
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Сайт новини для українців в Канаді. Відповідно до нових змін у законодавстві в Канаді блокуються новинні сайті у Фейсбуці та Google. Враховуючи ці обставини, потрібно збільшити кількість відвідувачів аудиторії, яка відображатиметься у Гугл Аналітиці.
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