Збільшити кількість відвідувачів на сайті

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок23 просмотра
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Сайт новини для українців в Канаді. Відповідно до нових змін у законодавстві в Канаді блокуються новинні сайті у Фейсбуці та Google. Враховуючи ці обставини, потрібно збільшити кількість відвідувачів аудиторії, яка відображатиметься у Гугл Аналітиці.

3 месяца назад
guest_1694120803034
Украина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад