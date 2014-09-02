Тип макета: листовка на страницу Цель макета: проинформировать посетителей сайта о специальном предложении на услугу «Ревизия документов». Размеры: 4480*6337 пикселей Исходник в приложении. Стиль: Позитивный, яркий. ...
Необходимо сделать презентацию на 12 слайдах
По четкому ТЗ необходимо сделать грамотную презентацию. Нужно красиво и оперативно оформить информацию из ТЗ. Дизайн слайдов - минимален. Главное - грамотно разместить текст. Бюджет до 30 у.е
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
Поменять текст в верстке некоторых страниц html Более подробно: ex.ua/80028642 - Задание на доработкуПрезентации3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать 5 инфографик. Описание инфографик и прообразы некоторых из них- в прикрепленном файле. Срок- до завтра.Презентации1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Презентация объемом окло 12-15 слайдов. Требования: -единая концепция оформления (фон, шрифт) Логотип: Шрифт , цвет Логотип и информация по презентации https://yadi.sk/d/j5U45AHZZNAVtПрезентации8 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день. В связи с открытием одного проекта, ищу специалистов в области создания мультимедийных интерактивных презинтаций, интеррактивных 3D презентаций, флеш презентаций, мультимедийных каталогов, анимационных презентаций. (в том числе для планшетов) Обязательное условие- наличие ...Презентации8 заявокЗакрыт11 лет назад
В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем) Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более ...Презентации2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $8
Разместить 18 логотипов наших клиент на одной странице в .cdr на белом фоне Часть логотипов уже в .cdr, а часть расположены на сайтах и их нужно преобразовывать. Размер документа 40 см на 20 ...Презентации4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо оформить презентацию. Выход Power PointЗавершен11 лет назад
- $100
Всем привет, нужна презентация в стиле инфографики, например таком: http://iamback.ru/_i/iab/poster-2.png и так: http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/10/99designs-Business-Design-Survey-Infographic-excerpt1-730x867.jpg и так: http://freedesignfile.com/upload/2012/07/002249f8_medium38.jpg Текст, который надо превратить в хорошую презентацию с графическими элементами, фирменными шрифтами и цветами и пр. Все ...Завершен11 лет назад
Нужна презентация для рекламодателей на сайты медицинской тематики. То есть стиль должен быть универсальный, чтобы можно было поменять название сайта, логотип и цены... Что нужно отобразить: 1. ...Завершен11 лет назад