Необходимо сделать презентацию на 12 слайдах

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен6 заявок186 просмотров

По четкому ТЗ необходимо сделать грамотную презентацию. Нужно красиво и оперативно оформить информацию из ТЗ. Дизайн слайдов - минимален. Главное - грамотно разместить текст. Бюджет до 30 у.е

11 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Все супер, спасибо!!!
Был рад посотрудничать над интересным проектом!

Заявки фрилансеров

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
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