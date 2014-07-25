Создание 5-ти инфографик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт1 заявка120 просмотров

Нужно сделать 5 инфографик. Описание инфографик и прообразы некоторых из них- в прикрепленном файле. Срок- до завтра.

11 лет назад
Igor1972
Игорь 
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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