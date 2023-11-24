Максим, здравствуйте! Снова к Вам обращаюсь. Продолжим сотрудничество? https://miro.com/app/board/uXjVMuzIbKo=/?share_link_id=732813524667 Как и в прошлый раз надо из доски Miro создать файл Power Point. Дл яэтого ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Мультимедийная презентация
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