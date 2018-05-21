C# - сбор и анализ по локальной сети ПК и софта

Нужно написать программу по сбору и анализу информации по локальной сети с компьютеров

Основной функционал программы

Информация :

1.Список установленного аппаратного обеспечения

2.Список установленного софта и их версий

Обработка информации:

1.Сохранение отчётов (о железе и софте) собранных с ПК в базе данных

2.Возможность сохранения отчётов в файл

3.Представление отчёта в удобочитаемом виде в программе

4.Возможность сравнения двух отчётов, где будут отмечены изменения в софте или железе

5.Возможность создания "Чёрного списка" программ, при обнаружении их установленными на ПК – Выделение в отчёте

6.Добавление, удаление программ из черного списка

7.Возможность добавления разрешенных аналогов программ (допустим разрешён скайп, вместевместо него значит можно и viber и whatsapp поставить и это не будет выделяться в отчёте)

8.Возможность посмотреть в отчёте кто установил программу (допустим если программу из чс поставил админ, то в отчёте не выделяется, если же обычный пользователь – то выделяется)

6.Не знаю возможно ли это или нет, но желательно чтобы не было "Клиентской" части программы, а всё делал, один экземпляр программы запущенный на одном компьютере