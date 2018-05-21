C# - сбор и анализ по локальной сети ПК и софта

$65
Прикладное ПОЗавершен2 заявки194 просмотра
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 Нужно написать программу по сбору и анализу информации по локальной сети с компьютеров 

Основной функционал программы

Информация :  

1.Список установленного аппаратного обеспечения 

2.Список установленного софта и их версий 

Обработка информации: 

1.Сохранение отчётов (о железе и софте) собранных с ПК в базе данных 

2.Возможность сохранения отчётов в файл 

3.Представление отчёта в удобочитаемом виде в программе 

4.Возможность сравнения двух отчётов, где будут отмечены изменения в софте или железе 

5.Возможность создания "Чёрного списка" программ, при обнаружении их установленными на ПК – Выделение в отчёте 

6.Добавление, удаление программ из черного списка 

7.Возможность добавления разрешенных аналогов программ (допустим разрешён скайп, вместевместо него значит можно и viber и whatsapp поставить и это не будет выделяться в отчёте) 

8.Возможность посмотреть в отчёте кто установил программу (допустим если программу из чс поставил админ, то в отчёте не выделяется, если же обычный пользователь – то выделяется) 

6.Не знаю возможно ли это или нет, но желательно чтобы не было "Клиентской" части программы, а всё делал, один экземпляр программы запущенный на одном компьютере

6 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
6 лет назад
$65
5 дней
Профессионал своего дела. Все четко и в срок. Настоящий пример как нужно работать. ОЧЕНЬ доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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