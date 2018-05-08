Написание прошивки эмулятора чипа принтера

Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК. Парсинг данных для инфографики. Передавать по матчу: Id матча; Название вида спорта; Название чемпионата; Название команды или ФИО игрока 1; Название ...
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