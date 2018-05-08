Написание прошивки эмулятора чипа принтера

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Написание прошивки эмулятора чипа принтера. На микроконтроллере. Предоставляем снятые дампы обмена между принтером и чипом картриджа

6 лет назад
guest_15258935386687
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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