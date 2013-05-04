Требуется настроить какую-либо из тестирующих систем (Ejudge, Contester, PCMS2) так, чтобы она могла обрабатывать задачи с применением технологий параллельного программирования, а именно: MPI, OpenMP, Posix Threads. Компилятор - visual c++ в составе visual studio 2008. ...
Парсер для сбора телефонных номеров
нужна программа сборщик(парсер) почт и телефонных номеров с заданных сайтов.Работающая по принципу exractor.Предоплат не делаем, смотрим готовый продукт через экран в скайпе или аналогичным методом.Связь голосом без переписок по почте.
Сборка со следующих сайтов :с последующим экспортированием в excel
seteviki.net основной упор на первые 3 сайта
люди только вчера услышавшие что есть такое слово как PHP /С# не пишите, избавьте нас от излишней головной боли.
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