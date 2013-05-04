Парсер для сбора телефонных номеров

нужна программа сборщик(парсер) почт и телефонных номеров с заданных сайтов.Работающая по принципу exractor.Предоплат не делаем, смотрим готовый продукт через экран в скайпе или аналогичным методом.Связь голосом без переписок по почте.

Сборка со следующих сайтов :с последующим экспортированием в excel

seteviki.biz

seteviki.net основной упор на первые 3 сайта

mlmbaza.ru

bizset.biz

mlmspace.ru

http://seteviki.pro/

люди только вчера услышавшие что есть такое слово как PHP /С# не пишите, избавьте нас от излишней головной боли.