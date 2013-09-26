Поправить реврайты lighthtpd + знание пхп

$50
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки131 просмотр
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1. поправить в админке реврайт,чтобы параметры по гет запросу перебрасывались на скрипт,я делал по мануалом,у меня не вышло,нужен человек с опытом,либо кто поразбирается.

2.есть рабочая админка на пхп smarty

у неё бд

добавить в бд поле и это поле показывать админки(значения поля обновляются,гет запросом из пункта 1)

10 лет назад
sergvesenin
Весенин 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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