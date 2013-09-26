Система призвана автоматизировать расчёт стоимости доставки строительных материалов с базы заказчику. Результат её работы – число, представляющее собой самую низкую стоимость заказа. Пользователь выбирает строительный материал и пункт доставки. Система рассчитывает стоимость заказа и предлагает перечень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Десктопное приложение для создания презентаций и объявлений.
Работа под windows xp, желательно без дополнительных программ.
Простой и приятный дизайн.
В программе необходимо предустановить несколько шаблонов для создания:
1. Презентаций объектов.
2. Объявлений по объектам.
3. Рекламные листовки.
Шаблоны будут предоставлены (необходима информация - в каком формате предоставлять шаблон?).
Изменения, которые необходимо будет делать в шаблонах пользователю:
Фото агента, фото объектов, различная текстовая информация.
Формат в котором программа сохраняет конечный файл - pdf.
Функционал программы: после запуска предлагается меню для выбора вида конечно продукции.
Пользователь выбирает необходимый раздел, затем в этом разделе выбирает необходимый шаблон, который его устраивает.
После выбора шаблона происходит редактирование непосредственно конечной листовки.
После редактирования (либо во время его) необходим предпросмотр готового файла.
Если после предпросмотра пользователя всё устраивает, он сохраняет конечный файл в pdf.
Конечный файл pdf всегда формата А4.
На листе А4 возможны варианты расположения 1,2,3,4,6,8 объявлений. (лучше, если каждый раз при создании листовки будет возможность выбора, какое количество листовок будет размещено на листе.)
Интересую сроки исполнения, стоимость.
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