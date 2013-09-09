Доработать небольшую flash-игру

Playrix, ведущий мировой разработчик и издатель казуальных игр для PC, Mac и мобильных платформ, ищет гейм-дизайнера для удаленной работы. Задача: настройка поведения персонажей в игре Gardenscapes: Mansion Makeover: http://www.playrix.ru/games/pc/gardenscapes-mansion-makeover.html Описание задачи: Необходимо написать тексты для персонажа игры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикр. файле – простенькая игра про жука (исходник есть). Нужно будет ее РАЗВИТЬ. Пишите пока приблизительную цену за «болванку»:
1. Оформить главную страницу игры (название, объяснение, кнопки). Схема, текстура есть. Если у Вас есть свои готовые лекала – можно использовать их.
2. Поменять музыку и текстуры в игре (есть).
3. Сделать вверху игры линию-панель, куда перенести из верхнего левого угла счетчики собранных цветов, очков и т.д.
4. В игре используются нора и электроимпульс. Нужно добавить в игру появление пары новых итемов (значки есть).
5. В игре всего 3 уровня (сделано так, что последний пройти невозможно). Нужно сделать 7 уровней, - переход от оч. простого к более сложному (сценарий есть).
6. После прохождения уровня или проигрыша заменить всплывающие кнопки/текст на прозрачной подложке - выдвижением сбоку непрозрачной панели (на которой будет стоять логотип портала, текст, кнопки).
Окончательную цену обговорим с выбранным исполнителем по итогам рассмотрения подробного сценария. Дополнительные работы (иноязычные копии и др.) будут оплачиваться отдельно.
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