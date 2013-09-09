Доработать небольшую flash-игру

В прикр. файле – простенькая игра про жука (исходник есть). Нужно будет ее РАЗВИТЬ. Пишите пока приблизительную цену за «болванку»:

1. Оформить главную страницу игры (название, объяснение, кнопки). Схема, текстура есть. Если у Вас есть свои готовые лекала – можно использовать их.

2. Поменять музыку и текстуры в игре (есть).

3. Сделать вверху игры линию-панель, куда перенести из верхнего левого угла счетчики собранных цветов, очков и т.д.

4. В игре используются нора и электроимпульс. Нужно добавить в игру появление пары новых итемов (значки есть).

5. В игре всего 3 уровня (сделано так, что последний пройти невозможно). Нужно сделать 7 уровней, - переход от оч. простого к более сложному (сценарий есть).

6. После прохождения уровня или проигрыша заменить всплывающие кнопки/текст на прозрачной подложке - выдвижением сбоку непрозрачной панели (на которой будет стоять логотип портала, текст, кнопки).

Окончательную цену обговорим с выбранным исполнителем по итогам рассмотрения подробного сценария. Дополнительные работы (иноязычные копии и др.) будут оплачиваться отдельно.