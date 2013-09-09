Оптимизация кода c++ игры под iOS

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Есть ios порт 2D казуальной игры (достаточно простой 2d платформер).

Основной код игры C++ (игровой код, библиотеки hge, box2d).

Обертка на ObjC.

Сейчас игра запускается на mac osx и ipad1, и работает весь функционал.

Однако, на ipad иногда приложению не хватает памяти и игра вылетает.

Необходимо оптимизировать игру, чтобы она без проблем запускалась и работала без вылетов на ipad (1 и следующих версиях).

Если У Вас есть соответствующий опыт портирования C++ игр, напишите,

я отправлю Вам видео из игры и обсудим подробности работы.

iOS
10 лет назад
L1f
36 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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