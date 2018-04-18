Доработка меню UE4 проекта под VR

Требуется программист, имеющий опыт в создании рулеток и подобных сайтов. Суть игры проста - два человека по очереди кидают кости - кто быстрее наберет очки - победил. Игра идет на реальные деньги. Пишите сразу. стоимость разработки и ...
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Необходимы навыки UE4 разработчика. Доработка проекта под VR.
Имеется автомобиль и меню для взаимодействия с ним. При помощи меню можно менять некоторые элементы экстерьера, включать свет фар.
Задачи:
1) Подвязать меню под новую модель автомобиля.
2) Подвязать функционал существующего меню на новый дизайн.
3) Расширить возможность конфигураций. Сейчас меняются только колеса. Будут дополнительные элементы, такие как бампера. Модели автомобиля и заменяемых элементов предоставлены в формате 3Ds Max.
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