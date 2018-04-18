Доработка меню UE4 проекта под VR

Необходимы навыки UE4 разработчика. Доработка проекта под VR.

Имеется автомобиль и меню для взаимодействия с ним. При помощи меню можно менять некоторые элементы экстерьера, включать свет фар.

Задачи:

1) Подвязать меню под новую модель автомобиля.

2) Подвязать функционал существующего меню на новый дизайн.

3) Расширить возможность конфигураций. Сейчас меняются только колеса. Будут дополнительные элементы, такие как бампера. Модели автомобиля и заменяемых элементов предоставлены в формате 3Ds Max.