Ищу программиста на Unreal Engine

Разработка игрЗакрыт2 заявки291 просмотр
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Здравствуйте. Меня зовут Сергей Обоймов.

Я собираю команду для разработки Экшн-Рпг в небанальном фентезийном сеттинге.

Движок: Unreal Engine

Реализация: 2д с 3д элементами (Child of Light, Trine, Ori and the blind forest).

 

Акцент на оригинальной боевой системе, позволяющей игроку заменять части тела протагониста, к каждой из которых привязаны определенные умения.

То, что предполагается разработать на первом этапе – это уровень тьюториала, проходящий на двух небольших локациях и демонстрирующий основные элементы геймплея, сеттинг и боевую систему.

 

По проекту на сегодня готово следующее:

1)     Общий сценарий игры с главной квестовой линией.

2)     Подробный пошаговый сценарий прохождения тьюториала.

3)     Описание персонажей, их характеристик, системы умений и боевой системы.

4)     Игровые меню и интерфейсы (с перспективой их последующей доработки)

5)      3д модели и анимации главных персонажей и врагов (с перспективой их последующей доработки)

 

На данный момент нужен Программист на Unreal с хотя бы минимальным опытом работы над подобного рода проектами и возможностью ознакомиться с ними в портфолио.

 

Задача - проработать боевую систему и систему инвентаря.

 

По оплате я готов рассмотреть разные форматы –

От фиксированной оплаты за конкретную работу по ТЗ, до полноценной интеграции в команду и процент с будущих продаж. Работа в любом случае по договору, гарантирующему условия оплаты и/или проценты.

 

Тем, кто заинтересовался проектом я отдельно вышлю презентацию. 

6 лет назад
Sennex1
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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