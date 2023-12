Ищу программиста на Unreal Engine

Здравствуйте. Меня зовут Сергей Обоймов.

Я собираю команду для разработки Экшн-Рпг в небанальном фентезийном сеттинге.

Движок: Unreal Engine

Реализация: 2д с 3д элементами (Child of Light, Trine, Ori and the blind forest).

Акцент на оригинальной боевой системе, позволяющей игроку заменять части тела протагониста, к каждой из которых привязаны определенные умения.

То, что предполагается разработать на первом этапе – это уровень тьюториала, проходящий на двух небольших локациях и демонстрирующий основные элементы геймплея, сеттинг и боевую систему.

По проекту на сегодня готово следующее:

1) Общий сценарий игры с главной квестовой линией.

2) Подробный пошаговый сценарий прохождения тьюториала.

3) Описание персонажей, их характеристик, системы умений и боевой системы.

4) Игровые меню и интерфейсы (с перспективой их последующей доработки)

5) 3д модели и анимации главных персонажей и врагов (с перспективой их последующей доработки)

На данный момент нужен Программист на Unreal с хотя бы минимальным опытом работы над подобного рода проектами и возможностью ознакомиться с ними в портфолио.

Задача - проработать боевую систему и систему инвентаря.

По оплате я готов рассмотреть разные форматы –

От фиксированной оплаты за конкретную работу по ТЗ, до полноценной интеграции в команду и процент с будущих продаж. Работа в любом случае по договору, гарантирующему условия оплаты и/или проценты.

Тем, кто заинтересовался проектом я отдельно вышлю презентацию.