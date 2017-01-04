Готовая игра на Юнити нужно опубликовать под иос + Пуш

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок139 просмотров

Есть готовая игра на Юнити уже опубликована под андроид нужно опубликовать под  iOS имплементировать Пуш нотификешен 

Серверную часть мы сделаем сами 

Вы делаете только клиент 

AndroidiOS
8 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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