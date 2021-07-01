Игра на блокчейне Wax

$8000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки8917 просмотров

Мы ищем человек в команду у которого есть возможности сделать игру на блокчейне WAXio. Также сюда будет внедрена система стейкинга nft ( NFT Staking ) , и разработка самой игры.

Ищем человека на постоянную основу.

Не обращайте внимания на бюджет, мы примем ваши предложения. Рассчитывайте сразу на несколько месяцев.

Проект называется "Hisoe"

https://playhisoe.com

Суть игры :

Игра в жанре Tower Defense. В какой из них ваша база будет атакована врагами, которых вы можете выбрать сами с помощью NFT. Эти враги будут сбрасывать различные типы капель NFT, с помощью которых вы можете развивать свою базу. С этих врагов вам будут выпадать различные типы NFT . с помощью которых вы можете развивать свою базу.

Вы будете работать вместе с человеком, который будет рисовать спрайты для игры. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с сайтом и концепцией игры.

Waxio, как я помню является копией EOS.

Желательно, чтобы в вашем портфолио уже было несколько децентрализованных приложений.

NFT
4 года назад
guest_16245301219229
4 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

Станислав
 
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