Необходим бот для игры в покер с бюджетом 300$. Требуется разработка функционала для эффективной игры. Ожидаются предложения по реализации проекта.
Игра на блокчейне Wax
Мы ищем человек в команду у которого есть возможности сделать игру на блокчейне WAXio. Также сюда будет внедрена система стейкинга nft ( NFT Staking ) , и разработка самой игры.
Ищем человека на постоянную основу.
Не обращайте внимания на бюджет, мы примем ваши предложения. Рассчитывайте сразу на несколько месяцев.
Проект называется "Hisoe"
Суть игры :
Игра в жанре Tower Defense. В какой из них ваша база будет атакована врагами, которых вы можете выбрать сами с помощью NFT. Эти враги будут сбрасывать различные типы капель NFT, с помощью которых вы можете развивать свою базу. С этих врагов вам будут выпадать различные типы NFT . с помощью которых вы можете развивать свою базу.
Вы будете работать вместе с человеком, который будет рисовать спрайты для игры. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с сайтом и концепцией игры.
Waxio, как я помню является копией EOS.
Желательно, чтобы в вашем портфолио уже было несколько децентрализованных приложений.
Заявки фрилансеров
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