Есть простая мобильная игра находящаяся в разработке. Необходимо создать несколько уровней подходящих к игре. Текстуры есть, довольно много, но возможно нужно будет создать ещё. Текстуры - pixel-art. Перед началом работы пройти уже 4 уровня, что бы понять, чего мы хотим. Для начала создать 4 уровня по цене 50 руб/штука. Если уровни подходят к игре, то продолжаем разработку вместе. На данный момент надо создать около 100 уровней. Более подробно с искателем.