Создать уровни для мобильной игры.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт9 заявок7668 просмотров

Есть простая мобильная игра находящаяся в разработке. Необходимо создать несколько уровней подходящих к игре. Текстуры есть, довольно много, но возможно нужно будет создать ещё. Текстуры - pixel-art. Перед началом работы пройти уже 4 уровня, что бы понять, чего мы хотим. Для начала создать 4 уровня по цене 50 руб/штука. Если уровни подходят к игре, то продолжаем разработку вместе. На данный момент надо создать около 100 уровней. Более подробно с искателем.

4 года назад
PolikAr4
Вадим 
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Заявки фрилансеров

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