Необходимо интегрировать рекламу в игру.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт13 заявок7898 просмотров

Есть игра на движке Unity3d (2018.4.24).

Необходимо интегрировать рекламный сервис на подобии Iron Source.

Основная задача - после прохождения уровня показывать окно, где будет кнопка Rewarded Video, после просмотра будет доступен следующий уровень.

1й уровень - доступен по-умолчанию. Переигрывать уровни можно без ограничений.

Сама игра уже выпущена в сторах (App Store, Google Play).

Все детали в ходе личной беседы.

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