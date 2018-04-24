Требуется разработать мульти-ядро для сервера в игре Minecraft BE/PE, поддерживающее версии от 1.0.0 до 1.17X. Обеспечьте функциональность и стабильность работы сервера.
Необходимо интегрировать рекламу в игру.
Есть игра на движке Unity3d (2018.4.24).
Необходимо интегрировать рекламный сервис на подобии Iron Source.
Основная задача - после прохождения уровня показывать окно, где будет кнопка Rewarded Video, после просмотра будет доступен следующий уровень.
1й уровень - доступен по-умолчанию. Переигрывать уровни можно без ограничений.
Сама игра уже выпущена в сторах (App Store, Google Play).
Все детали в ходе личной беседы.
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