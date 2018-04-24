Требуется разработка сборки для сервера Minecraft Bedrock Edition 1.17X с функционалом для привилегий, мини-играми и более 400 плагинами. Необходимы команды для управления игроками, телепортации, изменения игрового режима и настройки бан-системы. Предусмотрены уникальные возможности и развлечения для пользователей.