Требуется разработать 4 уровня для мобильной игры с использованием pixel-art текстур. Перед началом работы необходимо пройти 4 уровня, чтобы понять требования. Оплата 50 руб за уровень. При успешной разработке планируется создание около 100 уровней в будущем.
Бот для игры в покер
Куплю бот для игры в покер. Бюджет 300$
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