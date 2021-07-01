Необходимо интегрировать рекламный сервис, подобный Iron Source, в игру на движке Unity3D (2018.4.24). Задача включает добавление окна с кнопкой Rewarded Video после прохождения уровня, чтобы игроки могли получить доступ к следующему уровню. Игра уже выпущена в App Store и Google Play. Все детали будут обсуждены в личной беседе.