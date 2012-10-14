Компания ERS Game Studios (г.Киев) приглашает кандидата на позицию писатель компьютерных игр Требования к соискателю: Девушка; Увлечение играми; ...
Небольшая флеш-игра для сайта
Добрый день.
Нужно написать небольшую игру для интернет магазина.
Игра на подобии того, что человек должен стрелять рогаткой или кидать пульками. Сюжет нужно продумать. От исполнителя также требуются идеи игры. В качестве приза должен выйти подарок в виде бесплатной доставки или какого-нибудь бонуса. Это тоже нужно продумать. Возможно понадобится интегрировать игру с CMS Shop Script (это нужно обсудить). Чтобы после выигрыша, например, вышел промокод, который можно ввести при оформлении товара и получить бесплатную доставку.
Это простенькая игра, которая будет нах-ся в сайдбаре магазина.
Оставляйте скайп и называйте примерную вилку цен.
1. Дизайн для игры - Х руб
2. Программирование игры - У руб
3. Интеграция игры с CMS - Z руб
Желательно по скайпу общаться голосом.
Заявки фрилансеров
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