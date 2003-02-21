Нужна небольшая помощь в юнити

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Нужна помощь в юнити в рендере мобильной игры в плеймаркет . Есть ошибки который хотелось бы утсранить и обязательно что бы рендер был в android api lvl33

17 дней назад
Сергей
Украина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
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