Нужно написать компьютерную игру.

Требуется разработать тестовый урок по математике для 3-го класса в формате игрового приложения. Ранее разрабатывали такие уроки на платформе GODOT, но выбор платформы не принципиален, главное качество работы и удобство для учителей. Из важного: ...
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Всем привет. Нужно разработать компьютерную игру (около тридцати небольших игр с 2d графикой)
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