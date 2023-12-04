Создание карточных и настольных игр

Создаем проект с карточными и настольными играми. Игры будут как приложениях, таки и в WEB версии. Ищем программистов, которые смогут нам помочь. Проект будет коммерческим, т.е. все должно работать как в подобных, качественных проектах. Игры будут много пользовательские.

Также к этой игре понадобится многофункциональный сайт, где будет регистрация, турниры, мини социальная сеть и другое. Если это не ваша специфика, ничего страшного.

Этап работы - вначале создаем игру с приложением и сайтом для оной игры, далее тоже самое для второй игры, далее тоже самое для 28 игр.