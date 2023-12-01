Нужно с нуля создать игру в стиле Онлайн монополии

$5000
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Нужна помощь с созданием проекта с нуля - онлайн монополия в фирменном стиле компании, визуальный концепт готов, адаптация и материалы полностью на вашей стороне. Нужна поддержка одновременной игры от 2 до 8 человек онлайн.

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