Основи розробки 2D додатків в Unity

$13
Разработка игрЗакрыт3 заявки95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Треба розробити просту гру на базі 2D Unity із застосуванням C#.
Робота не складна все надам. Залишайте заявки.

Unity
18 дней назад
pendelbus
Данил 
18 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
  • Похожие заказы

  • Создание карточных и настольных игр

    Создаем проект с карточными и настольными играми. Игры будут как приложениях, таки и в WEB версии. Ищем программистов, которые смогут нам помочь. Проект будет коммерческим, т.е. все должно работать как в подобных, качественных проектах. Игры ...

    Разработка игр10 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Нужно с нуля создать игру в стиле Онлайн монополии

    $5000

    Нужна помощь с созданием проекта с нуля - онлайн монополия в фирменном стиле компании, визуальный концепт готов, адаптация и материалы полностью на вашей стороне. Нужна поддержка одновременной игры от 2 до 8 человек онлайн.

    Разработка игр14 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Разработка теста по математике в формате игры

    Требуется разработать тестовый урок по математике для 3-го класса в формате игрового приложения. Ранее разрабатывали такие уроки на платформе GODOT, но выбор платформы не принципиален, главное качество работы и удобство для учителей. Из важного: ...

    Разработка игр7 заявок
    Открыт
    24 дня назад

  • Несколько простых игр

    Несколько простых игр для телефона ,с возможностью проводить турниры по данным играм. По типу : судоку , манджог, слова, дурак и т.д.и не затрагивающие чьи либо авторские права . С последующей загрузкой на GooglePlay ...

    Разработка игр4 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • ARMA 3 scripting - SQF Syntax

    Ищу скрипте с опытом для прокта в компютерной игре ARMA 3 Знание SQF Syntax, выполнение поставленной задачи ТЗ Опыт написания скриптов под Arma3 обязателен. Если у вас есть опыт в ...

    Разработка игр1 заявка
    Открыт
    месяц назад

  • Необходимо создать простую игру в Роблокс - подарок дочери на ДР

    $150

    Моя дочь любит самолеты, хочу запаблишить игру, что бы там были самолеты, и она могла по ним бегать: Детали: https://docs.google.com/document/d/1OGocdsdDo1rmOaaCW93HFCCWoiIS0Q2id6Fyg1lFzPA/edit?usp=sharing На выходе опубликованная игра + исходники. Оплата по ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    12 часов назад

  • Строитель Minecraft сервера

    Ищем строителя для оформления нашего сервера Minecraft: постройки в классных комнатах, интеграция готовых схематиков, расстановка НПС, замена устаревших элементов декора. Важно: - наличие опыта - коммуникация в чате с командой ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    9 дней назад