Сделать приложения на андроид

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Нужно написать приложения на андроид.Суть приложения человек заходитв приложения и там просто лента как в новостях или стенка как вк..и каждый человек может зайти зарегаться и писать сообщения +возможность лайкать и коментировать записи..

все.

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Android
11 лет назад
Anatolievich
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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