Здравствуйте,необходимо создать веб сервис для заполнения серверов counter strike 1.6 реальными(важно!) игроками,не фэйковыми! Если есть люди знающие как это реализовать,пишите. Пример http://magesy.ru/prodvizhenie-serverov-cs.html PS Кому мало примера выше,можете прогуглить запрос "раскрутка серверов counter ...
Сделать приложения на андроид
Нужно написать приложения на андроид.Суть приложения человек заходитв приложения и там просто лента как в новостях или стенка как вк..и каждый человек может зайти зарегаться и писать сообщения +возможность лайкать и коментировать записи..
все.
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