Сделать приложения на андроид

Нужно написать приложения на андроид.Суть приложения человек заходитв приложения и там просто лента как в новостях или стенка как вк..и каждый человек может зайти зарегаться и писать сообщения +возможность лайкать и коментировать записи..

все.

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