Anatolievich

Нужно написать приложения на андроид.Суть приложения человек заходитв приложения и там просто лента как в новостях или стенка как вк..и каждый человек может зайти зарегаться и писать сообщения +возможность лайкать и коментировать записи.. все. ...
Администрирование Linux & Windows серверов:
Опыт работы с Windows/Linux
Установка/Администрирование различных движков (JOOMLA, osCommerce, и т.д.)
Опыт работы с удаленными менеджерами (OpenSSH,FileZilla)
Администрирование MySql
Прочее:
Работа с графикой Photoshop,CorelDRAW
Верстка HTML5, CSS3, JS
Основы PHP/SQL
Знание языков программирования:
C++ , С# , Java , и т.д
SEO продвижения сайтов
Быстро, качественно, не дорого.
Оплата ПриватБанк,WebMoney, системы денежных переводов либо наличные.
- Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно обновить версию Joomla c 1.5 на последнюю Вот сайт http://www.boxer-sl.com/Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Администрация готового заполненого сайта интернет магазина..просто кидать фотки обновлять информацию и тп.. За умную цену конечноНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть интернет магазин спортивных вещей нужно продвынуть его в поисковых системах .кто быстрее качественней и не дорого предложит свои варианты тот и будет заниматся.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт12 лет назад
В краткости расскажу суть. есть сайт на freehost , не давно его взломали и его забанили за фишинг..я вроде все восстановил.. но как сайт рабанить не знаю. нужна помощь разабанить его и все.оплата ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сверстать простой кулинарный сайт.написать движок для него в будущем чтобы монетезировать сайт.HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Первый обьект двигаеться по оси х мне нужно что бы второй елемент (которым я управляю с помощью сенсор) при попадания на первый объект , первый объект пропадал и сразу появлялся новый и двигался ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад