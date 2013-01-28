Anatolievich

Сергей Зубченко Anatolievich

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Администрирование Linux & Windows серверов:

Опыт работы с Windows/Linux

Установка/Администрирование различных движков (JOOMLA, osCommerce, и т.д.)

Опыт работы с удаленными менеджерами (OpenSSH,FileZilla)

Администрирование MySql

Прочее:

Работа с графикой Photoshop,CorelDRAW

Верстка HTML5, CSS3, JS

Основы PHP/SQL

Знание языков программирования:

C++ , С# , Java , и т.д

SEO продвижения сайтов

Быстро, качественно, не дорого.

Оплата ПриватБанк,WebMoney, системы денежных переводов либо наличные.