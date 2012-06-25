Создание игры под iOS

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Закрыт3 заявки101 просмотр

Собственно, игра представляет из себя слот машину (аля игровой автомат). Хочется что бы в игре было порядка 10-12 слот машин на разные тематики.

Пишите цену и сроки.

iOS
13 лет назад
Bumi_md
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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